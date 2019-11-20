Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını önlemek için operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/LwoDLxzLpw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."

Kaynak: DHA