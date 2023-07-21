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Türkiye
İHA 21.07.2023 16:55

Edirne’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı olduğu öğrenilen malzemeler ele geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde Edirne’de son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı.

Edirne’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Gerçekleştirilen operasyonda; 400 adet nargile tütünü, 402 şişe kaçak parfüm, 130 şişe kaçak sporcu hapı, çeşitli uyuşturucu madde ve 34 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi olduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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