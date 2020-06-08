Edirne'de K.G. idaresindeki otomobil, Kavacık köyü kavşağında Ü.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Ü.A. ve K.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.G. ve Ö.A. yaralandı.

Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.