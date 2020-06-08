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Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edirne'de K.G. idaresindeki otomobil, Kavacık köyü kavşağında Ü.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Ü.A. ve K.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.G. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: edirne'de trafik KazasıSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:28
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