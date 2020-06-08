Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanan ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek evrak kontrolü yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Trafikteki kural ihlalleri helikopterle tespit edildi. Şehirler arası yolcu otobüsündeki muavinle tır sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlenerek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis tarafından durdurulan araçlardaki muavin Ahmet Fidan S. ile tır sürücüsü Hasan Hüseyin G'ye 132'şer lira ceza uygulandı.

[Fotoğraf: AA]

Cezaya itiraz etme hakkının olduğunu hatırlattığı Hasan Hüseyin G, cezaya itiraz etmeyeceğini ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.