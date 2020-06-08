İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziran ayı celp döneminde askere alınacaklar, aileleri tarafından görev yapacakları şehirlere uğurlandı.

Asker adaylarını birliklerine yolcu etmek üzere havalimanına gelenler maske taktı. Sosyal mesafe kuralına genel olarak dikkat edildiği görülse de zaman zaman duygusal anlar yaşanmasından dolayı mesafe kuralı ihlal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Otogarlardaki görüntülerin oluşması engellendi

Havalimanında maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi için terminal dışında polis, terminal girişlerinde ve terminal binasında da görevliler sık sık uyarı yaptı.

Havalimanı terminal girişlerinde araçla uzun süre duraklamanın yasak olması ve biletli yolcular dışında yolcu yakınlarının binaya alınmaması gibi önlemler sayesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edildiği otogarlardaki asker uğurlamalarına benzer görüntülerin oluşması engellendi.

Bakan Koca uyarmıştı

Kontrollü sosyal hayata geçişle özellikle otogarlardaki asker uğurlamalarında maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği görülmüş, uzmanlar ve yetkililer maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulması yönünde uyarı yapmıştı.

FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OgMVeputAM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 7 Haziran'a ait verileri duyurduğu Twitter paylaşımında, bir kentteki asker uğurlamasında 58 kişiye virüs bulaştığını duyurmuştu.