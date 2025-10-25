Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
Türkiye
AA 25.10.2025 14:10

Edirne'de sıvı yağ fabrikasında patlama: 2 yaralı

Edirne'de sıvı yağ üreten fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'de sıvı yağ fabrikasında patlama: 2 yaralı

Havsa ilçesi kara yolundaki fabrikanın küspe sıkıştırma bölümünde bulunan makinede, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve çalışanlar evlerine gönderildi.

Edirne Yangın
OKUMA LİSTESİ