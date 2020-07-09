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Edirne'de silahlı kavga: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Pamukçular Sokak'ta devam eden olayda E.Ö, kendisini takip eden kişilere evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş etti.
Olayda, 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli E.Ö, gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne kavga edirne haberSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 12:54
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