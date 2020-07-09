Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pamukçular Sokak'ta devam eden olayda E.Ö, kendisini takip eden kişilere evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş etti.

Olayda, 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.Ö, gözaltına alındı.