Haber Giriş: Kaynak: AA
Sınır hattında 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
MSB, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 29 bin paket kaçak sigara ile 51,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bazı hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 29 bin paket sigara, 98 pakette 51,5 kilogram uyuşturucu, 1806 gram kubar esrar ve 792 uyuşturucu hapın ele geçirildiği kaydedildi.
Hudut Kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Son olarak Van, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında; 29.000 paket sigara ve 51.5 kg. ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1806 g Kubar esrar ve 792 adet Captagon hap ele geçirildi.https://t.co/2Kh8zVQkHL#MSB #TSK pic.twitter.com/zErRyqdbem— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2020
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