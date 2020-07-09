Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir taciri 24 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 24 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 3 kilogram uyuşturucu, 865 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, 4 tabanca, 1 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 11:57
Sıradaki Haber
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 2 yıl 7 ay hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz