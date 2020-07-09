Ümraniye'de medikal ürünler üreten bir fabrikada ultrasonik yöntemlerle, el değmeden maske üretimi yapılıyor.

Günlük 2 buçuk milyon adet üretim kapasitesi bulunan fabrika, ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarına satıyor.

"Pandemi sürecinde mevcut kapasitenin üzerinde taleple karşılaştık"

1992 yılından beri sağlık sektörünün içerisinde olduğunu ifade eden firma sahibi Mustafa Toprak, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Pandemi sürecinde mevcut kapasitenin üzerinde çok yoğun bir kapasite ve taleple karşılaştık. Bu talebe istinaden yaklaşık 10-15 kat civarında kapasite artırımında bulunduk. Mevcut 5-6 makinemiz vardı. Biz o dönem içerisinde yaklaşık 30 taneye yakın üretim hattı kurduk. Ürettiğimiz ürünleri, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşıladıktan sonra halkımıza ve yurt dışına ihracata başladık. Aslında bu hastalık Türkiye'ye gelmeden iki ay önce de ihracata yönelik çalışan bir firmaydık."

"Pandemi sürecinde 100 milyona yakın maske ürettik"

30 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Toprak, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda 3 ay gibi bir zaman zarfı içerisinde 100 milyona yakın maske üreterek bakanlığa teslim ettik ve hala faaliyetimize devam ediyoruz. Şu anda ihracata ve iç piyasaya yönelik çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temiz ve sıhhi olanı hiç boyanmamış olandır"

Mavi ve yeşil renklerde üretilen maskelerle ilgili konuşan Toprak, şöyle konuştu:

"Esas olarak aynı kumaşın boyanmasından ibaret olup en doğal temiz ve saf olanı beyaz olanıdır. Diğer renkler ise boyama suretiyle eklenilen bir şeydir. Sağlık ve koruyuculuk yönünden bir katkı sağlamaz o renkler. Sadece bu renkler görsellik yönünden farklı bir görüntü ortaya çıkarır. Ama esas temiz ve sıhhi olanı hiç boyanmamış, tabii olan beyaz renktir. Vatandaşlar bilgi kirliliğinden dolayı daha güzel daha kaliteli ve ya üstün bir koruma sağladığını düşünerek böyle bir tercih yapmak istiyorlar. Aslında üzerine kimyasal bir boya ilave etmekten öte bir şey yok. Korumada arttırıcı bir husus yok ortada."