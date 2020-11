Edirne'de kış ve yazın ardından sonbaharın da kurak geçmesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi düştü. Bulgaristan'da başlayan, Edirne'den geçen ve taşkınların yaşandığı Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştu.

Adacıklar üzerinde martıların avlandığı Meriç Nehri'nin debisi, 2 yıl önce saniyede 222 metreküp olurken, bu yıl aynı gün 59 metreküpe düştü. Tunca'da 2 yıl önce 16 olan debi bu yıl aynı gün ise saniyede 2 metreküp ölçüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesinde Bulgaristan'da yaşanan kuraklığın da etkisi olduğu tespit edildi. Bulgaristan'ın kuraklık dolayısıyla barajlarda su tutması nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin de etkilendiği gözlendi.

Son 90 yıldaki en büyük kuraklık

Edirne'de nehir debilerinde su seviyesi dip noktalarda ölçülüyor ve 2020, son 90 yıl en kurak yılı. Edirne'ye bu yıl sadece 386 kilogram yağış düştü. 1 hafta içinde kentte yağış beklenmiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, beklenen yağışların düşmediğini, ilerleyen günlerde de yağış düşmemesi halinde buğdayda sıkıntı olacağını söyledi.

Çok ciddi yağış almadıklarını anlatan Arabacı, şöyle konuştu:

"Şu an yaz döneminden daha düşük nehir debilerimizin suyu. Kasım ayındayız geçtiğimiz yıllara baktığımızda en çok yağış aldığımız aylardan biri kasım ayı. Bu dönemde hava hala güneşli, yağış yok. Hava tahmin raporuna baktığımızda ay sonu hafif yağış görüyoruz ama şu an yakın zamanda ciddi yağışlar görmüyoruz. Kışa girdik dediğimiz bu günlerde artık yağışların iyi olmasını bekliyoruz ki, en azından toprağımızda taban suyu oluşsun. Nehir debilerimizde su seviyesi yükselsin, barajlarımız dolsun istiyoruz. Şu an buğdayları ektik ve bu dönemde bir yağış oldu, ilerleyen günlerde yağmur yağmazsa sıkıntı olabilir."

[Fotoğraf: DHA]

Çömlekköy Barajı'nın önemi...

Bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte suyun ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyleyen Hüseyin Arabacı, Çömlekköy Barajı'nın yapılması gerektiğini belirterek, "Biz istiyoruz ki projesi bitmiş baraj projelerimizin yapımına bir an önce başlansın. Bulgaristan'dan sonra Çakmak Barajı'na kadar suyu depolayacağımız barajımız yok. Çakmak Barajı'nda da çalışmalar devam ediyor ve tam kapasite çalışmıyor. Bulgaristan'dan sonra Tunca Nehri'nin başlangıç noktasında bulunan, Çömlekköy Barajı'nı yapıp suyu depolamamız lazım ki, hem burada çiftçiyi suyla buluşturalım, hem de bu yıl yaşadığımız kuraklık sıkıntısını yaşamayalım. Bu barajı yaparsak Çakmak Barajı'na kadar Tunca Nehri'ni de destekleyecektir. Barajın projesi hazır ihale aşamasında" dedi.