Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
[Fotoğraf: Anadolu Ajansı]
Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: Kamu Personel Son Dakika
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz