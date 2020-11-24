Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna ederek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir kez daha sonuç aldı.
Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'da 2018'de Van'dan katılan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan teröristin dün, Şırnak Silopi Hudut Kapısında teslim oldu.
Etiketler: Terör Örgütü
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