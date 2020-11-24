Van İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna ederek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir kez daha sonuç aldı.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'da 2018'de Van'dan katılan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan teröristin dün, Şırnak Silopi Hudut Kapısında teslim oldu.