Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 08:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da vapur seferleri normale döndü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yoğun sis ve olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesiyle seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için bir kez daha teşekkür ederiz” denildi.
İstanbul’da sabah etkili olan sis nedeniyle Boğaz, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, Küçüksu-İstinye, Anadolukavağı-Üsküdar, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü, Haliç ve Çengelköy-İstinye ring hatlarında vapur seferleri iptal edilmişti.
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