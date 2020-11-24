Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yoğun sis ve olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesiyle seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için bir kez daha teşekkür ederiz” denildi.

İstanbul’da sabah etkili olan sis nedeniyle Boğaz, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, Küçüksu-İstinye, Anadolukavağı-Üsküdar, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü, Haliç ve Çengelköy-İstinye ring hatlarında vapur seferleri iptal edilmişti.