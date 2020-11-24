Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 08:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde M.K. yönetimindeki otomobil önce çöp konteynırına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K, yol kenarında park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan M.K. ve otomobilde bulunan Ç.Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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