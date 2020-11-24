Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘torbacı’ olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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