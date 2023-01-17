Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden A.R.A idaresindeki otomobil ile A.U'nun kullandığı kamyonet, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan M.K, C.G. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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