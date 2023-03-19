Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftalık süre içerisinde yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 15 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 avro, 2 bin 500 dolar ve metal detektör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.