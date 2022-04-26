Edirne'de Meriç ve Tunca Nehri'nin kollarından biri olan Bayır Deresi'nin Yıldırım Mahallesi, Kazanova ve Kirazlık mevkisinden geçen kısmı, atıklarla kirletilince yeşil renkte akmaya başlarken, aynı zamanda çöplüğe döndü.

Plastik, sanayi ve evsel atıkların öbek oluşturduğu derede, hayvan çiftliklerinden atılan atıklar da çevre kirliliğine neden oluyor. Çöplüğe dönen derede at ölüsünün olduğu da görüldü.

"Sivrisinek oluşumuna zemin hazırlıyor"

Mahalle Muhtarı Nuri Bostancı, tahliye kanalındaki kirliliğin kötü görüntü oluşturduğunu vurguladı.

Kanalda bir an önce temizlik çalışması başlatılmasını beklediklerini aktaran Bostancı, şunları söyledi:

"Bölgede hızlı tren ve yol çalışmamız var. Yetkililerden buranın temizlenmesiyle ilgili sözümüzü almıştık. Fakat dar bir alanda çok fazla çalışma olduğu için herhalde temizlik çalışması biraz ertelendi. İnşallah en kısa sürede deremizin temizlenmesini bekliyoruz. Yazın sivrisineklerin üremesine zemin sağlayan bir alan oluşturuyor.

Vatandaşlarımız da bu konudan mustarip ve sıkıntılı. Kokusu çok yok ama yeşil örtü ve çöpler nedeniyle kötü bir görüntü oluyor. Sivrisinekleri üreme alanı olduğu için yarattığı bir sorun var. İnşallah önümüzdeki günlerde deremiz temizlenir biz de rahatlamış oluruz mahalle halkı olarak."

''Halkımızdan buralara bir şey atılmamasını istiyoruz''

Bölge halkından Ramiz Millet, derenin önceki yıllarda temiz aktığını söyledi.

Derenin geçen yıl temizlendiği ancak atıklarla tekrar kirletildiğini belirten Millet, ''Biz burada eskiden balık tutuyorduk. Buralar çok temizdi. Şimdi buralar çok pis durumda. Avrupa'dan giriş kapımız var ama ben bu mahallede olmaktan utanıyorum. Buraya geçici değil de kalıcı çözümler istiyoruz. Geçen sene temizlendi ama yine aynı oldu. Geçici bir şeyler yaptılar, temizlediler ama şu anda yine aynı. Değişen hiçbir şey yok, halkımız atıyor. Temiz olması lazım ama atıyorlar. Her şeyi yığıyorlar. Halkımızdan buralara bir şey atılmamasını istiyoruz. Buraların temiz olmasını istiyoruz. Sinektir, pisliktir, her şey burada. Temiz olursa daha iyi olur. Sinekten akşamları uyunmuyor. Çok pis. Havalar ısındı, sinekler de çoğalacak'' dedi.

''Balık tutuyorduk''

Dere kenarında evi bulunan Aslan Mehmetoğlu ise ''Derenin hali de ortada. Derenin suyu o kadar temizdi ki biz buradan balık tutuyorduk. Zurna balığı, yayın, sazan balığı tutardık. Şimdi bırakın balık tutmayı, kurbağadan başka bir şey yok'' dedi.

Geçen yıl kirlilikten yeşile bürünen ve atıklarla çöplüğe dönen Bayır Deresi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından iş makineleri ile geçen yılın Ekim ayında temizlik yapmıştı.