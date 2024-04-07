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Türkiye
AA 07.04.2024 10:28

Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda yapılan aramada, 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tıra operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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