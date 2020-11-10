Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde 2 bin 736 adet kaçak parfüm bulundu.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoban gişelerinde şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, Romanya'ya götürüleceği tespit edilen 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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