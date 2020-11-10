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Sivas'ta Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "sözde Irak vilayetinde" geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu W.A.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:36
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