Türkiye
Edirne açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı11 Eylül 2019 Çarşamba 14:10 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:29
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ve mobil radarı, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botlarda, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA
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