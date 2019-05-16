Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan Fas ve Cezayir uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Atilla Bodur'un kullandığı minibüs ile Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Babademirtaş Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Bodur ve 11 düzensiz göçmen hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri devrilme tehlikesi olan direği yerinden söktü.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, jandarma gözetiminde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA