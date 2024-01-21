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Türkiye
AA 21.01.2024 02:33

Düzce'de zehir taciri 1 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de zehir taciri 1 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma yürüttü.

Ekipler takibe aldıkları S.Ç'nin üzerinde 70 gram esrar ve 102 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

S.Ç'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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