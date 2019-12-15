Türkiye
Düzce'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı15 Aralık 2019 Pazar 15:20 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 15:33
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan Alaplı'ya giden Yüksel İ. idaresindeki yolcu otobüsü, Akçakoca-Alaplı D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada, hafif yaralanan 2 yolcu hastaneye götürüldü.
Otobüs, yolcuların tahliye edilmesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yolcular ise bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü trafik Kazası