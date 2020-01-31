Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Adem Yazarkan idaresindeki yolcu otobüsü, Düzce Gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü ile yolculardan Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.