Düzce'de yoğun kar: Yaylada mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerini sevk etti.

17 kişinin de sağlık durumları iyi

Kar nedeniyle kapanan yayla yolu, iş makineleriyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen vatandaşlardan 11'inin yaylacı olduğu, 6'sının ise ilçe dışından gezmek için bölgeye geldikleri öğrenildi.

Sağlık taramasından geçirilen 17 kişinin genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Rahatsızlanan böbrek hastasının yardımına ekipler yetişti

Düzce'nin Yığılca ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tıraşlar köyünde yaşayan böbrek hastası Safiye Sancar, rahatsızlanınca yakınları durumu köy muhtarına bildirdi.

Muhtarın haber vermesiyle bölgeye İlçe Özel İdare ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancar, kar nedeniyle kapanan köy yolunun iş makineleriyle ulaşıma açılmasının ardından ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sancar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.