Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.
Yeşiltepe Mahallesi Deprem Kalıcı Konutları 105. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin uyarısıyla apartman sakinlerinin binayı tahliyesi sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.
Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.
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