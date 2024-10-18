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Türkiye
AA 18.10.2024 03:41

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çay ve Azmimilli mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 240 sentetik ecza hapı, 100 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Gözaltına alınan R.Ç. ve Y.İ, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon anına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

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Düzce Uyuşturucu Narkotik
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