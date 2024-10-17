Horma Kanyonu yağış nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bir ucundan diğer ucuna geçerken ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Ekim Cuma yani yarın yoğun yağış beklendiğinden dolayı herhangi bir aksaklık olmaması için 1 gün süre ile Horma Kanyonu yürüyüş parkuru ziyarete kapatılacaktır. Siz kıymetli misafirlerimize saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.