Parçalı Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.10.2024 22:44

Horma Kanyonu yağış nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na girişler, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyaret kapatıldı.

Horma Kanyonu yağış nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak
[Fotograf: AA]

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bir ucundan diğer ucuna geçerken ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Ekim Cuma yani yarın yoğun yağış beklendiğinden dolayı herhangi bir aksaklık olmaması için 1 gün süre ile Horma Kanyonu yürüyüş parkuru ziyarete kapatılacaktır. Siz kıymetli misafirlerimize saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kastamonu Turizm
Sıradaki Haber
Sakarya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:56
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in Baptist Hastanesi'ndeki katliamı ilkti ama son olmadı
23:44
Genç Kızılay Akademi tanıtıldı
23:24
BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı
23:10
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 412'ye çıktı
23:06
ABD'li öğretmen: Gereken yapılsaydı, Ayşenur bugün yaşıyor olurdu
22:57
Almanya'nın Pretorya Büyükelçisi, katıldığı konferansta protesto edilince salonu terk etti
Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan: Amida Höyük
Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan: Amida Höyük
FOTO FOKUS
Virajı alamayan otomobil takla attı
Virajı alamayan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ