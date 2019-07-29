Düzce’de 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu.

Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel, Cengiz Töngel, Sinem Kaplan, Nilgün Kaplan ve Funda Kaplan’ın cansız bedenleri bulundu.

Selde kaybolan çocuklardan İlayda Sinem Kaplan’ın cansız bedenine dün ulaşan ekipler, 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedenini de Kocaaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi mevkiinde buldu.

Selden bir gün önceki piknik görüntüleri ortaya çıktı

Sel felaketinde kaybolan çocukların, selden bir gün önce piknikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Töngel'in çocuklarla birlikte köy içinde gezme anları ve birbirleriyle yaptıkları sohbet görünüyor.

Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin son isteğinin ise Akçakoca ya da Esmahanım köyünde hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılması olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber