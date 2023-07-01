Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Yusuf Y. idaresindeki otomobil ile düğünden dönenleri taşıyan Selçuk P. idaresindeki hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi Köprülü Kavşak'ta çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki yolculardan Hanım Bilgin ile Nazlıcan Barotçu yaşamını yitirdi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yıldırım, Serdar Efe Bilgin, Sercan Çınar, Efe Avağ, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş ve Murat Pektaş ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.