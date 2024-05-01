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Türkiye
DHA 01.05.2024 10:24

Düzce'de otel yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Oteli saran duman nedeniyle müşterilerin tamamı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de otel yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı mevkinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü. Oteli saran duman tahliye edildi.

Mutfak kısmında çalışanlar ve otelde konaklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından Düzce, Akçakoca ve Ereğli’deki hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelde konaklayanların tamamı tedbir amaçlı otelden çıkarıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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