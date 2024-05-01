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Türkiye
İHA 01.05.2024 09:58

Hakkari'de köyler terörden temizlendi: 29 yıldır boş olan köylere dönüş hazırlığı başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik nedeniyle boşaltılan 29 köye vatandaşların geri dönüşü için çalışma başlatıldı.

Hakkari'de köyler terörden temizlendi: 29 yıldır boş olan köylere dönüş hazırlığı başladı
[Fotograf: İHA]

Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak yeniden yerleşime açılması planlanan Çukurca ilçesine bağlı Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ile bağlı mezralarına dönüşün yapılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari'de köyler terörden temizlendi: 29 yıldır boş olan köylere dönüş hazırlığı başladı

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilk olarak 1995’ten beri güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Işıklı, Kavaklı ve Kurudere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

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