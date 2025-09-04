Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2025 13:51

Düzce'de orman yangını

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

Düzce'de orman yangını

İlçeye bağlı Mengen ile Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle eğimli araziye sıçradı.

Ekipler gelene kadar, köylüler kendi imkanlarıyla "patpat" olarak bilinen tarım araçlarının arkasına yükledikleri ilaçlama motorları yardımıyla alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
Düzce Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Körfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:28
Piaggio Aerospace İtalyan Mali Polisi ile sözleşme imzaladı
02:19
ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,4 milyon varil arttı
00:35
Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye son 3 haftadır düzenlediği saldırılarda 1100 Filistinli öldü
00:13
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız
00:02
İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı
23:26
Polonya Başbakanı: Savaş sonrası dahil Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ