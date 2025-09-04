Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
AA 04.09.2025 12:07

Aliağa'daki Nemport Limanı'nda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Nemport Limanı'nın konteyner bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aliağa'daki Nemport Limanı'nda yangın

Limandaki konteyner elleçlemesinin yapıldığı alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında bazı konteynerler hasar gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangının saat 04.00 sıralarında, depolama alanında çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 10 arazöz, 4 tonaj araç, 2 endüstriyel araç ve çok sayıda personel ile olay yerine sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan incelemelerde, yanan konteynerlerde balık yağı bulunduğu ve alevlerin bölgeyi hızla sardığı belirlendi. Aynı zamanda otluk alana da sıçradığı belirlenen alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

