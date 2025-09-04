Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
AA 04.09.2025 10:27

Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın Bursa Adli Tıp Kurumunda DNA eşleşmesi tamamlanan cenazesi, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.

Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.

Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi.

Yukay'ın cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.

Ne olmuştu?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

Balıkesir Adli Tıp Kurumu
