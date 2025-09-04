Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
AA 04.09.2025 09:20

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın 15. saatte kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın 15. saatte kontrol altına alındı

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 15 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

Kayseri Yangın
