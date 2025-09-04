Körfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Körfezray Metrosu çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Projeyle Kocaeli'nin kent içi ulaşımında yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Uraloğlu, "6 Eylül Cumartesi günü Körfezray Metrosu'nun temeli atılacak. Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak proje, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek

Uraloğlu, projenin ilk etabının Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçeceği ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını katederek kent merkezine ulaşacağını belirtti. Projenin, kent merkezine ulaştıktan sonra Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacağını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Projede, dev kazı makineleri (TBM) kullanılacak. Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. İlk 2 TBM'nin montajını tamamladık. Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde bu 2 TBM ile kazılara başlayacağız. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası TBM kazılarını Nisan 2027'de, tüm kazıları ise Nisan 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz."

Projenin ikinci etabında kapsam genişletilecek

Uraloğlu, hattın kentin diğer ulaşım ağlarıyla da entegre olacağını belirterek, Kocaeli'de hayata geçirecekleri raylı sistem projesinin vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını vurguladı. Projenin ikinci etabında da Körfezray'ın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İkinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesine Atalar mevkisine, diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladık. Proje, İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi'nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay ile İzmit Milli İrade Meydanı'nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatlarıyla, Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi, Çenesuyu, Kuruçeşme, Bekirdere ve Dumlupınar Transfer Merkezlerinde de diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak."