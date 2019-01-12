Düzce Beyköy beldesinde bulunan birinci organize sanayi bölgesinde, lastik atıklarından elektrik elde edecek fabrikada deneme üretimi yapılıyordu.

Ancak fabrikanın filtrelerinden biri patlayınca çevreye gaz kokusu yayıldı.

Hem çevreye yayılan gazdan hem de fabrikadan yanındaki dereye bırakılan atıktan üç çocuk etkilendi.

Durum hemen AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

Bölgeye gelen ekipler, mahallede bulunan vatandaşlara maske dağıttı.

Gazdan etkilenen 3 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri de bölgede ölçümler yaptı. Zehirli olmayan fakat yaşlı ve çocuklarda rahatsızlığa neden olabilecek gaz nedeniyle, bölgede bulunan 11 ev tahliye edildi.

"Henüz açılmamış bir fabrika ve bundan sonra da açılmayabilir"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, henüz üretime geçmeyen ve bugün deneme çalışması yapan bir fabrikanın soruna yol açtığını söyledi.

Şirket yetkililerine ulaşıldığını ve gerekli çalışmanın yapılacağını anlatan Kartal, "Fabrikaya girip nereden kaynaklandığını tespit edeceğiz. Bu sırada Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede oturan ve bu kokudan etkilenen vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz. Gereken işlem yapılacak. Henüz açılmamış bir fabrika ve bundan sonra da açılmayabilir." dedi.

Çevre kirliliğini oluşturduğu için fabrikanın işlemlerinin bundan sonra durdurulabileceğini vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Kokunun neden kaynakladığını yapılan inceleme sonrası anlayacağız. Fuel oil olarak tahmin ettik ama şüphelerimiz var. AFAD ekiplerimiz bölgede ölçüm yaptı ve herhangi zehirli bir gaz değil. Yağmur yağması sebebiyle bu kokunun oluştuğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sağlık müdürlüğümüzün öngörüsü ile bu bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edilecek veya hastaneye kaldırılacak. Koku ciddi manada ağır."

Kaynak: TRT Haber, AA