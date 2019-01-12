Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 iş adamı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan işadamları, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K, H.Y, F.M, E.S. ve M.R. tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA