Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yaptıkları çalışmada N.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturmanın genişletilmesiyle Düzce, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda K.L., M.U. ve Z.K. de yakalandı.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken, K.L., M.U. ve Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:56
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