Vali Hüseyin Öner başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, COVID-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kararlar çerçevesinde valilik ve diğer resmi kurumlara girişte HES kodu kullanılmasına başlandı. Valiliğe gelenlere, kullanımı zorunlu hale getirilen HES koduna ilişkin kontrol yapıldı.

Görevliler, HES kodu olmayanlara ise nasıl alınacağı hususunda yardımcı oldu.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kişinin, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişi ya da kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlıyor.