Düzce'de 1 kişinin öldüğü kazada AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu yaralandı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Öztürk idaresindeki otomobil, Boğaziçi Osmanca mevkiindeki kontrolsüz kavşakta Metin Sarıbaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Vali Mehmet Makas, Öztürk ve oğlunun durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Kazaya karışan diğer taraftaki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir, geçmiş olsun diliyorum. Ölen vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Öztürk'ü hastanede ziyaret eden CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da gazetecilere, "Çok büyük bir kaza geçirdi. Kayıp da var. Kaybı olan aileye başsağlığı diliyorum. Acı büyük, iki taraf için de. Düzce'ye de Ercan Bey'e de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.