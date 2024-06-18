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Türkiye
AA 18.06.2024 02:53

Düzce Valiliği: Denizdeki köpüklenme müsilaj değil

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin müsilaj olmadığını, ileri tetkik amaçlı alınan numunelerin ilgili kurumlara gönderildiğini açıkladı.

Düzce Valiliği: Denizdeki köpüklenme müsilaj değil

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber kanalları ile sosyal medya mecralarında "Marmara’dan sonra Karadeniz'de de görüldü", "Karadeniz'de müsilaj yayılıyor” şeklinde yayımlanan haber ve iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu ve suda koku bulunmadığının gözlemlendiği aktarılan açıklamada, “Uzmanlardan oluşan ekiplerimizce durumun iddia edildiği gibi müsilaj olmadığı değerlendirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Alglerden kaynaklandığı ortaya çıktı

Konuyla ilgili Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Taşpınar ve ekibinin de inceleme yaptığı anlatılan açıklamada, bu incelemede ise Akçakoca sahilindeki köpüklenmenin müsilaj olmadığı, bu duruma hızlı şekilde çoğalan ve akabinde kısa süre sonra ölen alglerin sebebiyet verdiği, köpüklenmenin, ortamdaki yüksek sıcaklık ve besin maddesiyle alakalı olarak oluştuğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Nihayetinde denizdeki yüzey aktif maddenin, benzeri yağ ve proteinlerle parçalanıp köpürmeye neden olduğu ifade edilmiş, deniz suyu numunesi alınarak laboratuvarlarda analiz yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için her iki müdürlüğümüz tarafından ileri tetkik amaçlı su numuneleri alınarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine, bakteriyolojik ve ağır metal analizi yapılmak üzere Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edilmiştir. Alınan numunelerin laboratuvar sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.”

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Düzce Müsilaj
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