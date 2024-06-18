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Türkiye
AA 18.06.2024 02:15

Otluk alanda çıkıp inşaat halindeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayan yangın bir sitede bulunan inşaat halindeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1,5 saatte söndürüldü.

Otluk alanda çıkıp inşaat halindeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]

Merkez Zafer Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, bir sitenin inşaat halindeki binalarına sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Binaların çatılarına ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi.

Ödemiş'te bir yangın daha

Köfündere Mahallesi'nde de kırsal otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmasına başlandı.

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