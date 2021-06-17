Duygu Delen, 13 Kasım 2020'de, Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Delen'in gözaltına alınarak tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan hakkında, "kasten öldürme", "çocuğun cinsel istismarı", "yağma" ve "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili davanın görülmesine, Gaziantep 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, adli tıp uzmanları ve bilirkişileri dinledi, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor istendi.

28 Eylül'e ertelenen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ancak bu karara, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti...

Yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın son duruşmasında, mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönündeki karara, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildiği bildirildi.