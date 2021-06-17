Yalçın Ç. idaresindeki otomobil, Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda seyir halindeyken Acemler İstasyonu otobüs durağına girerek, önce durakta bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Mustafa Oğur, Mune Mansur, Muha Tavvus ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı

Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.