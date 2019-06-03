Adana'nın Seyhan ilçesindeki Doktor Ahmet Sadık Bulvarı'nda ağız maskesi takan 2 şüpheli, bir firmaya ait süpermarkete havalandırma boşluğu yanındaki duvarı kırarak girdi.

Dolapta bulunan kolalara yönelen hırsızlar, bir miktar kolayı tükettikten sonra alarm çalması üzerine panikledi. Ardından sigara bölümüne giden şüpheliler, buradan yanlarına alabildikleri kadar sigarayı alarak marketten kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bir süre şüphelileri market içerisinde aradıktan sonra inceleme yaptı.

Kırılan duvarın yanında hırsızlara ait malzeme bulan ekipler, şüphelilerin marketin içinde kola içtiklerini, kaçarken de yanlarına sigara aldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA